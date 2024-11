Sport.quotidiano.net - Berardi chiude il cerchio. Tutti gli attaccanti in gol

di Lorenzo Longhi SASSUOLO Con la rete di domenica contro il Mantova (foto), ora che ancheè andato a segno,glidel Sassuolo 2024-25 sono entrati almeno una volta nel tabellino dei marcatori, quando ancora non siamo a un terzo della stagione. Si tratta di un dato statistico che, al di là della curiosità, racconta almeno due aspetti: il primo è che la squadra è capace di creare occasioni, il secondo è la conferma plastica che la batteria dei giocatori dalle caratteristiche offensive ha davvero pochi rivali in B, anche a livello di efficacia. Cinque sono i gol di Armand Laurienté (quattro in campionato e uno in Coppa Italia), quattro quelli di Samuele Mulattieri (rispettivamente tre e uno) e altrettanti quelli di Nicholas Pierini, due li ha segnati Cristian Volpato, uno a testa Janis Antiste, Flavio Russo, Luca Moro e appunto Domenicoin campionato quest’ultimi.