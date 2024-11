Udine20.it - Autostrade Alto Adriatico: iniziati lavori per nuove aree mezzi pesanti Fratta Nord e Sud

L’autostrada A4 (Venezia–Trieste), di competenza di, accelera il suo percorso di modernizzazione e innalzamento della qualità in favore dell’utenza, dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. E’ iniziato da alcuni giorni il cantiere per la costruzione delledi sosta deiin adiacenza alledi servizio die Sud (tra i caselli di Latisana e Portogruaro) Duecon 161 nuovi stalli a disposizione per autoarticolati,frigoriferi e camper. Non solo: anche fabbricati dotati di servizi igienici, docce e spazi destinati a punto ristoro e lavanderia. Il tutto controllato e videosorvegliato grazie a un moderno e avanzato impianto di telecamere che rispetta i più elevati standard in linea con le migliori esperienze delEuropa.