Ilrestodelcarlino.it - Anziano disorientato in autostrada: salvato da due agenti della Stradale

Reggio Emilia, 6 novembre 2024 – Una storia a lieto fine grazie. Duedi Reggio Emilia hannounche giravalungo l’. L’intervento nell’area di servizio San Martino Ovest innei pressi di Parma. Durante il loro turno, a seguito di segnalazione del Centro Operativole di Bologna, glihanno notato un uomoche vagava visibilmente confuso e in stato di agitazione nell’area di servizio, rischiando di essere investito dai veicoli in transito. L’, sporco e con chiari segni di disorientamento, aveva manifestato un senso di smarrimento che, come poi accertato, durava già da diversi giorni. Dopo aver parlato con lui, glihanno scoperto che l’uomo era partito da Roma e voleva raggiungere una località nel Veronese.