Amedeo Minghi torna l’8 novembre con Anima sbiadita e va in tournèe in tutta Italia

Milano. «L’è in cammino, la strada ancora incerta: forse se ne scorge in lontananza un tratto non ancora definito, le sembianze ma questo è il mistero della vita». Lo ha precisatoalla vigilia della pubblicazione del suo album di inediti “” in arrivo domani 8, in formato cd e vinile (quest’ultimo anche a tiratura limitata numerata e autografata su supporto trasparente), un’assenza discografica e compositiva durata 8 anni dal suo ultimo album.ci consegna l’album della maturità in cui si allontana dalla materia sognante per incontrare un realismo in cui il tempo, la vita e l’amore sono gli strumenti di conoscenza del mondo e delle cose a cui fa riferimento, declinandoli in ogni canzone. «Ho raccontato ciò che sono, ciò che viviamo – ha sostenuto l’artista – Ci sono volutamente richiami e citazioni che hanno a che fare con la mia storia musicale ma, credo, che questo lavoro rappresenti qualcosa di nuovo».