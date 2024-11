Bergamonews.it - ? LIVE! Stoccarda-Atalanta 0-0: inizia il secondo tempo

0-0 Marcatori: –(4-2-3-1) Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstädt; Stiller, Karazor; Millot, Undav, Führich; El Bilal. A disp. Bredlow, Seimen, Stenzel, Al-Dakhil, Stergiou, Chabot, Krätzig, Keitel, Rieder, Malanga, Demirovic. All. Hoeness(3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (13? Kossounou); Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic (46? De Ketelaere); Retegui, Lookman. A disp. Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Toloi, Palestra, Ruggeri, Brescianini, Samardzic, Cuadrado, Zaniolo. All. Gasperini Arbitro: Obrenovic (Slovenia) Ammoniti: 41? Chase Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti minuto per minuto 22:07 –il21:50 – Finisce il primo: 0-0 tra45’+1 – Ci prova Retegui all’improvviso, ma Nübel 45? – Ci sarà un solo minuto di recupero 44? – Occasione! Führich imbuca per Undav che calcia di prima ma trova solo l’esterno della rete 44? – Ammonito Hien: giallo anche per il difensore dell’che commette fallo su Stiller 41? – Ammonito Chase: il primo giallo del match è per locon Chase che trattiene in maniera irregolare Zappacosta 40? – Cinque minuti alla fine del primo: regge lo 0-0 tra37? – Alta la conclusione di Millot! Il centrocampista dellodalla distanza, Carnesecchi controlla con lo sguardo 34? – Protesta lo! Scontro in area tra Zappacosta ed El Bilal Touré, con l’attaccante delloche rimane a terra.