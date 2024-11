Sport.quotidiano.net - Venerdì alle 18 all’Auditorium Bacchelli di Casteldebole. Figurine, racconti e solidarietà per ricostruire il campo ’Leoni’

. Una serata per parlare di sport e per sentire parlare, soprattutto, autentiche leggende del baseball nazionale e di casa nostra. Giocatori che sono anche andati negli Stati Uniti (Alberto ‘Toro’ Rinaldi) e, più in generale, uomini che hanno scritto pagine e pagine del batti e corri. Spesso e volentieri con la divisa della Fortitudo Baseball. L’appuntamento è per18,di via Galeazza 2, a. L’idea è quella di raccogliere fondi per ilLeoni di, l’impianto che, come tante altre realtà delle Due Torri, ha dovuto fare i conti con i danni dell’alluvione. IlLeoni, costruito quasi mezzo secolo fa, ospita da sempre il settore giovanile della Fortitudo Bc 1953. Ha dato asiloBlue Girls di softball e, da più di un paio di decenni, è la casa designata della Fortitudo White Sox, la formazione di baseball per ciechi,nata da Lauro Lazzarini che, non più tardi di un anno fa, era campione d’Italia.