Valencia Sanchez stanzia 106 miliardi | piano in tre fasi con gli aiuti per gli alluvionati Il cambiamento climatico uccide

Ilfattoquotidiano.it - Valencia, Sanchez stanzia 10,6 miliardi: piano in tre fasi con gli aiuti per gli alluvionati. “Il cambiamento climatico uccide”

Mentre sono ancora in corso i soccorsi e si ripristinano i servizi essenziali, il premier Pedro– pesantemente contestato quando si è recato nella zona alluvionata – ha annunciato un primo pacchetto diper far fronte all’emergenza dell’alluvione dal valore totale di 10,6di euro e la contestuale formale richiesta alla Commissione europea direper gliprelevandoli dal Fondo europeo di solidarietà. “Il, lo stiamo vedendo” e “dobbiamo adattarci a questa realtà” ha dettoillustrando dal Palazzo della Moncloa ildi risposta all’emergenza alluvione varato dal governo e scagliandosi contro i negazionisti. Ildel governo– Ilsi articola in tre: la risposta immediata e urgente alla catastrofe, la ricostruzione delle zone colpite e la fase di rilancio e trasformazione necessaria per adattare il territorio all’emergenza climatica.