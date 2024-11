Usa 2024 Harris | voltiamo pagina dopo decennio di paura e divisioni

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 4 nov. (askanews) – “In queste elezioni abbiamo l’opportunità di voltarerispetto a undi politica guidata dallae dalla divisione: ne abbiamo abbastanza”. Così la candidata democratica alla Casa Bianca, la vicepresidente Kamaladurante il suo comizio a Allentown, in Pennsylvania, lo stato più incerto fra quelli indecisi, e fra i più popolosi, uno stato cruciale per l’elezione, dove nella giornata della vigilia del voto ha in tutto quattro comizi in programma. “L’America è pronta per un nuovo inizio”, ha aggiunto.ha aperto il suo discorso dicendo: “Abbiamo lo slancio dalla nostra parte. Lo sentite?”. “Sono orgogliosa del mio impegno di lunga data nei confronti di Porto Rico e del suo popolo e sarò un presidente per tutti gli americani”, ha poi ricordato, insistendo di nuovo su Porto Rico, il territorio caraibico degli Stati Uniti definito un’isola di spazzatura galleggiante da un comico durante un grande comizio di Trump a New York una settimana fa.