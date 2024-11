Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 18:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

LuceverdeBentrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare particolarmente trafficata la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazionesud estin interna tra Cassia bis e Prenestina e successivamente tra la Ardeatina e laFiumicino rallentamenti perintenso sul tratto Urbano della A24 in uscita damentre su via del Foro Italico si rallenta ulteriormente tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione San Giovanni trafficata anche la tangenziale est in particolare tra via Nomentana & via dei Campi Sportivi verso l’olimpico sull’autostradaFiumicino un precedente incidente ha rallentato maggiormente iltra la Colombo e la Magliana verso l’aeroporto prudenza per un incidente anche su Viale Regina Margherita altezza Viale dell’Università piùsulla Tiburtina In entrambe le direzioni causate da un momento in prossimità di Setteville Maggiore notizie su luceverde.