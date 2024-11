Tom Hardy | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutto su Cinefilos.it

Tom: 10chenon saiTomè uno di quegli attori che negli ultimi anni ha dimostrato quanto e come sia possibile dare prove eccellenti andando fuori dalle regole convenzionali della recitazione. Le sue sono prove d’attore che resteranno uniche, con la certezza che troverà sempre il modo di stupire i suoi fan. L’attore inglese d’altronde ha studiato molto, ha combattuto gli ostacoli che si sono presentati sulla sua strada, lavorando sempre sodo per arrivare a costruire la carriera solida e concreta che possiede oggi. Ecco, allora, diecida sapere su Tom. I film e le serie TV in cui ha recitato 1. Ha recitato in celebri film. La carriera di Tominizia partecipando a film come Black Hawk Down (2001) e Star Trek – La nemesi (2002). In seguito la sua attività continua con i film The Pusher (2004), Marie Antoniette (2006), RocknRolla (2008), Bronson (2008), Inception (2010), Warrior (2011), La talpa (2011), con Gary Oldman, Lawless (2012) e Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012), con i quali si consacra.