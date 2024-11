Amica.it - Surreale: così Toni Collette ha definito l'aver ritrovato Nicholas Hoult sul set di "Giurato numero 2" a 22 anni da "About a boy"

C’erano una volta una mamma e il suo bambino che, al colmo della disperazione, cantavano insieme Killing me softly dei Fugees. Se cercate un fermo immagine di, è questa scena del filma Boy (2002) che la vostra memoria ripescherà dai ricordi. Dopo 22, però, è giusto creare una nuova istantanea. La reunion sul set di “2” di Clint Eastwood Che, poi, è quello che hanno fatto loro due. Protagonisti di2, il nuovo (ultimo?) film del 94enne Clint Eastwood. Presentato con grande successo in anteprima mondiale come gran finale dell’AFI Fest di Los Angeles e in arrivo nelle nostre sale il 14 novembre. Questa volta sono su fronti opposti.