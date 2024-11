Spagna | numero dispersi ancora incerto

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.56 Lanon sta rendendo noto ilufficiale deiper"prudenza", c'è una cifra di cui si parla ma è piuttosto bassa e non siamo sicuri che corrisponda alla realtà. Così il ministro dei Trasporti, Puente. "Non c'è intenzione di nascondere nulla è solo che non c'è una cifra sufficientemente affidabile",ha aggiunto.Le 1900 segnalazioni giunte ai servizi di emergenza non corrispondono aldeiperché per ogni disperso possono esserci più segnalazioni,o per altri non c'è stata denuncia,ha spiegato.