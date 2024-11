Ilfattoquotidiano.it - “Serve fare schifo ogni tanto. Se a Sanremo avessi cantato intonato non saremmo qui insieme”: Tananai si commuove al Forum di Milano sold out

“Mi avete fatto piangere prima. Se fossi andato a, col cavolo chestati qui. Quindi”.è così, sincero. Nudo e crudo. Una caratteristica che gli ha permesso, anche grazie alle sue canzoni, di arrivare al suo pubblico in maniera chiara e netta. Il suo ultimo album “Calmocobra”, del resto, lo dimostra. Da una parte un progetto discografico di grande maturità, dall’altra un live – ieri sera si è tenuto il primo due liveout aldi– impeccabile sia per la produzione che per la scaletta. Sul palco un mega schermo centrale rappresentato come un enorme cartellone pubblicitario franato al suolo, sul quale, prima dell’entrata in scena disulle note di “Fango”, viene proiettato il videoclip di presentazione di “Calmocobra” e il suo significato alla ricerca di se stessi.