Lanazione.it - ’Più cemento contro i disastri’. E il tweet di Toti scatena il caos

re l’ondata delle polemiche, proprio nel giorno in cui, a distanza di centinaia di chilometri dall’orrore di Valencia, la città di Genova celebrava la consueta cerimonia in ricordo delle vittime del 2011, ci ha pensato l’ex governatore Giovanni. Lo ha fatto con unche in pochi minuti ha raccolto centinaia di commenti sui social e il cui contenuto è stato oggetto anche di un approfondimento, sempre a sua firma, sulle colonne de Il Giornale. ’Vista la tragedia di Valenza, in attesa di abbattere le polveri sottili, alziamo gli argini, costruiamo dighe più robuste, vasche di raccolta per le acque. Più, non meno. L’ho scritto nel mio libro – ’Confesso che ho governato’: certo ambientalismo ci danneggia’. Un post "banale" e "inconcludente". Queste le premesse contenute nella reazione, indignata, del vicepresidente di Legambiente Liguria.