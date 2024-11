Ilrestodelcarlino.it - Pistola e munizioni in casa. Patteggia dieci mesi

Aveva inunacalibro 7,65, detenuta illegalmente, con sette colpi inseriti. Arrestato un uomo di 56 anni, polacco, che vive a Muccia. Lasemiautomatica era nascosta all’interno dell’armadio della sua camera da letto. Nel pomeriggio di sabato scorso, intorno alle 16.30, i carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti hanno eseguito una perquisizione adel cinquantaseienne, in seguito ad una segnalazione. Nell’armadio della camera da letto i militari dell’Arma hanno rinvenuto una fondina in pelle marrone e unasemiautomatica, marca Victoria, calibro 7,65. Inoltre c’erano un caricatore vuoto, un caricatore contenente sette cartucce, marca Fiocchi, calibro 7,65, e sessantasei7,65, pure modello Fiocchi, custodite all’interno di tre scatole in cartoncino.