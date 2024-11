Quotidiano.net - Perché Kamala Harris può vincere le elezioni Usa. Quel dato dell’Iowa che nessuno si aspettava

New York, 5 novembre 2024 - Nel team dicominciano a crederci. L’ottimismo sta superando la grande paura che si ripeta la sconfitta di Hillary nel 2016. Le ultime battute della campagna elettorale spinte anche dai più recenti insulti di Trump sembrano spostare la lancetta degli indecisi leggermente dalla sua parte. Nei sondaggi rimangono però saldamente e sospettosamente appaiati, col 49% ciascuno, ma ilche vedein vantaggio di 3 punti su Trump quandose lo(anche se rimane dentro il margine d’errore) fa pensare che il grande muro blu con anche Wisconsin, Michigan e Pennsylvania possa rimanere tale e farle raggiungere i 270 voti elettorali necessari per la Casa Bianca. epa11700057 Democratic presidential candidate US Vice Presidentspeaks during a Get Out the Vote rally in East Lansing, Michigan, USA, 03 November 2024.