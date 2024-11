Papa Francesco va a trovare Emma Bonino | L’ho trovata benissimo – Il video

Leggi tutto su Open.online

è andato a fare visita nella casa romana di. La leader radicale è stata da poco dimessa dall’ospedale. «– ha dichiarato il pontefice in risposta alle domande di un giornalista – è stato un incontro cordiale». Non è la prima volta che ilincontra. Al centro dei dialoghi soprattutto il tema dei migranti. Nel febbraio del 2016 il Pontefice incluse la leader «tra i grandi dell’Italia di oggi». In questo elenco c’era l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e anche, tra i «grandi dimenticati», l’allora sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Napolitano autore di un «gesto di eroicità patriottica”, quando ha accettato l’incarico per la seconda volta. Mentre«ha offerto il miglior servizio all’Italia per conoscere l’Africa».