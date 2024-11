Oasport.it - Novak Djokovic dà forfait per le ATP Finals 2024: il quadro dei qualificati é completo

Il serboha annunciato il proprioper le ATP: il serbo, che aveva saltato già Parigi-Bercy e non si era iscritto all’ATP casalingo di Belgrado, deve rinunciare anche all’ultimo atto stagionale per il perdurare di un infortunio. Queste le parole del serbo in una story su Instagram: “È un grande onore qualificarsi per le Nitto ATPdi Torino, non vedevo l’ora di esserci, ma a causa del perdurare di un infortunio non giocherò la prossima settimana. Mi scuso con coloro che avevano in programma di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto!“. Diventano ufficiali a questo punto gli ottoper le: ai cinque tennisti già certi fino ad ora del pass, ovvero Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz, si aggiungono il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev.