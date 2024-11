Ilfattoquotidiano.it - Neonato seviziato dal padre, l’ipotesi degli inquirenti: “Voleva renderlo invalido per ottenere i sussidi”

Un movente economico.rendereil figlio peri relativi, il 22enne arrestato giovedì scorso dalla polizia di Padova per maltrattamenti e lesioni aggravate al figlioletto di 5 mesi anche durante il ricovero in ospedale. Questainvestigativa su cui sta indagando la Squadra mobile padovana dopo aver arrestato l’uomo in flagranza di reato, mentre per l’ennesima volta stava mettendo le dita in gola al figlioletto e gli schiacciava lo sterno per procurargli problemi respiratori permanenti. Tutto questo sotto gli “occhi” delle microcamere installate dai poliziotti con la collaborazione dei sanitari del reparto di Pediatria, che avevano notato che tutte le volte il bimbo stava migliorando aveva delle improvvise ricadute che coincidevano con le visite delin stanza.