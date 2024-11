Metropolitanmagazine.it - Marco Maddaloni e la malattia del figlio Pino: “Ha una malformazione congenita”

è un papà fiero e presente di tre bambini, l’ultimosi chiama Giuseppe, detto, ed è un bambino che ha affrontato sin da piccolo delle difficoltà.di, è infatti nato con una, della quale è stato proprio il campione di judo a parlare nel corso di un’intervista di qualche tempo fa. “è nato con i piedi torti, a 4 mesi di vita ha subito un intervento e ha i tutori. – ha rivelato, spiegando ancora che – Per lui non è facile deve tenerli tantissime ore al giorno e vorrebbe vivere come tutti i suoi amichetti, invece dovrà portarli fino ai 6 anni”. Oltre ai tre figli di, con la moglie Romina Giamminelli avrebbe potuto dare alla vita anche un altro bambino. Purtroppo hanno però dovuto vivere l’esperienza forse più terribile per due genitori, ovvero l’aborto.