Lobotka sta provando a rientrare per Inter-Napoli (Corsport)

staper) Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Lobo ci prova. Ci sta. E dopo 22 giorni il programma procede secondo i piani, in linea con i tempi e con il tipo di lesione rimediata la sera del 14 ottobre in Azerbaigian, sul calar della sfida di Nations vinta dalla sua Slovacchia. Un dolore, una smorfia, la sostituzione all’84’ e la sensazione di un infortunio non esattamente banale. Come ha detto Antonio Conte in occasione della chiacchierata di venerdì, in vista della sfida con l’Atalanta: «È quasi pronto. Non era un problemino. Dovrebbe farcela per la prossima». Nell’ordine: Lobo è stato fermato da una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro, uno dei muscoli flessori. Il rientro del regista, dal primo minuto al centro del campo, del cuore e del cervello del, potrebbe essere uno dei valori da aggiungere a un gruppo che ha voglia di rimettersi a viaggiare, magari anche a correre dopo la seconda sconfitta stagionale.