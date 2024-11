Lanazione.it - La carica dei Comics: a Lucca 800mila visitatori. E’ la terza edizione più partecipata di sempre, con 275mila paganti

Leggi tutto su Lanazione.it

, 5 novembre 2024 – Quella appena conclusa, fra grandi ospiti internazionali, anteprime esclusive e sorprese dell’ultimo minuto (come Totti. Gladiatore in piazza), è stata ladiper& Games in termini di numeri: oltrein cinque giornate baciate dal sole. Siamo sotto solo ai due anni record 2022 e 2023 (320 e 314mila biglietti), ma superiori all’era pre Covid. Per “Crea“, società interamentedal Comune, un incasso secco attorno agli 8 milioni di euro cui vanno sommati molti altri introiti, a partire dagli affitti dei 660 espositori. Dai soli parcheggi dedicati, un’altradel Comune, “Plus”, ha incassato una cifra attorno aglieuro in questi cinque giorni. Insomma il popolo del fumetto e dei videogame è un vero toccasana per l’economia die dintorni.