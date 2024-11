Romadailynews.it - Ippodromo Capannelle, assessore allo Sport chiede incontro urgente al ministero

Il bando-ponte per la gestione temporanea del 2025 è andato deserto, si teme per la continuità delle attivitàive e dei lavoratori. L’di Roma, Alessandro Onorato, ha richiesto uncon il sottosegretario aldell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (Masaf), Patrizio Giacomo La Pietra, per discutere la gestione dell’delle. La richiesta arriva in seguito al fallimento del “bando-ponte” per la gestione temporanea dell’impianto per il 2025, rimasto senza offerte. In una nota, l’assessorato capitolino ha spiegato che, nonostante la collaborazione istituzionale con il Masaf per individuare 28 società già esperte nella gestione di impianti ippici e beneficiarie di fondi statali, nessuna di esse ha presentato un’offerta.