Liberoquotidiano.it - Elezioni Usa, per Harris-Trump spoglio più rapido del 2020: ecco perché

Washington, 4 nov. (Adnkronos) - Quattro anni fa l'America e il mondo intero dovettero aspettare cinque giorni prima della proclamazione della vittoria di Joe Biden alle, con tutte le conseguenze che ne derivarono. Ma quest'anno, scommettono gli esperti, i risultati del duello all'ultimo voto tra Kamalae Donaldpotrebbero arrivare più velocemente, anche se molto probabilmente non nella notte elettorale. "Le cose potranno essere diverse, non voglio pronunciare le ultime parole famose, ma sarei sorpreso se il processo fosse lungo come nel", ha dichiarato a The Hill Qinn Yeargin, docente della Michigan State University, ricordando che nelledelsi registrò una percentuale record di voto per posta a causa del Covid - il 43% di tutti i voti rispetto al 20-25% delle precedenti- e gli stati americani non erano pronti a gestirlo.