Dopo Parigi tocca a Berlino? Governo in crisi e rischio elezioni

Merz prossimo cancelliere, non è certo se ora o nel 2025. Lain Germania nella coalizione del semaforo continua e sembra non risolversi. Oggi si sono incontrati per nuovi colloqui il cancelliere Olaf Scholz (SPD), il ministro delle finanze Christian Lindner (FDP) e il ministro dell’economia Robert Habeck (Verdi). Al di là di come evolverà la situazione, se con l’intervento di una mozione di sfiducia in aula oppure se con il ricorso alleanticipate, è evidente che sembra giunto al capolinea ildel semaforo, attualmente in fortissima difficoltà a causa di numerose divergenze sulla manovra e di una contingenza economica che ha portato due colossi come Volkswagen e Audi ad annunciare chiusure e licenziamenti. Qui semaforo Ad accendere la spia del malessere ci hanno pensato i liberali di Fdp, che contestano l’impianto della manovra economica.