Ilgiorno.it - Dal terziario ai campi. Solo nell’ultimo anno 72 casi di caporalato

Occhi puntati sul settore agricolo, ma non è l’unico in cui emergono fenomeni di. Secondo i dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto riguarda la Lombardia, nel 2023 (rapporto 2024) sono stati riscontrati 72diriscontrati, di cui 10 in agricoltura, 21 nel settore dell’industria, 9 in edilizia, ben 47 nel. Il numero risulta in calo rispetto alle 121 violazioni riscontrate nel 2022, di cui 67 in agricoltura, 25 nell’industria, 50 nell’edilizia, 59 nel. Andando a ritroso, sono stati 109 iscoperti nel 2021, anche in questo caso in vari ambiti: 38 in agricoltura, 60 nell’industria, 11 nel. "Sono dati proporzionali al lavoro effettivo di controllo che si fa – commenta Alberto Semeraro (nella foto), segretario regionale Flai Cgil –.