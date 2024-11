Ilgiorno.it - Crescita, Seriana vince in Europa: “Top 300 per risultati in 10 anni”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Bergamo – Uno sviluppo così vigoroso da diventare un modello internazionale., l’azienda bergamasca specializzata nell’adeguamento sismico dei prefabbricati in calcestruzzo, viene selezionata in un’indagine del quotidiano economico britco Financial Times, commissionata agli esperti di Statista. Secondo il giornale, l’impresa lombarda è fra le trecento europee con migliori performance dinel decennio fra il 2013 e il 2023. Un risultato che la vede 43esima, grazie a un tasso di incremento che vale il 53,9% in più. Un dato che riguarda la classifica generale che coinvolge tutti i settori. Se si guarda invece alla categoria specifica Construction & engineering,compie un salto in avanti piazzandosi terza fra i marchi europei di questo campo, seconda in Italia.