Concorso ordinario IRC | struttura delle prove e argomenti di studio

IlIRC è ufficialmente partito, con l’avviso pubblicato oggi, 5 novembre 2024. Questa procedura selettiva mira a coprire 1.928 posti vacanti, suddivisi in 927 per la scuola dell’infanzia e primaria e 1.001 per la scuola secondaria. Gli aspiranti docenti possono presentare la domanda a partire dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 23:59 del 4 dicembre 2024. Si tratta di un’opportunità fondamentale per chi desidera intraprendere una carriera nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. LadelIRC Ilprevede due fasi: una prova scritta e una prova orale. La prova scritta si svolgerà in modalità computer-based e avrà una durata di 100 minuti. Durante questa prova, i candidati dovranno affrontare 50 quesiti a risposta multipla, suddivisi in tre sezioni.