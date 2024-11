Ilrestodelcarlino.it - Canile allagato, gara di solidarietà: "Quasi 35mila euro di donazioni"

"Siamo lieti di annunciare che la raccolta fondi a il sostegno dele gattile comunale di Reggio Emilia ha raggiunto la cifra straordinaria di 34.635,43e altre ne stanno arrivando; sono state raccolti anche duemila chili di alimenti per cani e gatti". Nonostante i giorni intensi post alluvione è raggiante Marzia Maioli, presidente Enpa. Questo risultato è frutto della generosità della comunità e del sostegno di tutti coloro che hanno deciso di contribuire in questo momento di emergenza. Il 21 ottobre Marzia Maioli con il consigliere comunale Dario De Lucia lanciava un video appello davanti aldi Via Felesino. "Vogliamo esprimere un sentimento di ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Grazie inoltre ai negozi che ci hanno aiuto Pet Store di via Maiella, Pet Store di Montecavolo, Isola dei Tesori di Baragalla, Conad le Querce, Isola dei Tesori centro commerciale Il Volo, Isola dei Tesori via Caravaggio e Zoo360 via Gramsci, Broletto Pet, Isola dei Tesori Castelnovo Monti, Pharmapet Castelnovo Monti, Scodinzolandia Pet Shop presso Centro commerciale Multiplo Bagnolo, Isola dei Tesori di Montecchio e Happy Pets a Montecchio Emilia al centro commerciale Le Terrazze", commenta Marzia Maioli, presidente dell’Enpa Reggio Emilia.