Ilveggente.it - Borussia Dortmund-Sturm Graz, Champions League: tv, streaming, formazioni, pronostico

Leggi tutto su Ilveggente.it

è una partita valida per la quarta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili. Tutto facile contro Club Brugge e Celtic, quanti rimpianti invece nella notte del Bernabeu due settimane fa. Per ilfinora due vittorie e una sconfitta in questa nuova, coi gialloneri che occupano l’undicesimo posto nella classifica generale, a quota 6 punti insieme ad altre sette squadre (tra cui Barcellona, Real Madrid e Juventus).: tv,– Il Veggente (Ansa)Contro il Real, nell’ultima giornata, non è bastato un primo tempo perfetto agli uomini di Nuri Sahin, distrutti 5-2 nonostante avessero chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio di 2 gol.