Tpi.it - Bersani assolto dall’accusa di diffamazione verso Vannacci: “Il fatto non sussiste”

Pier Luigiè statodinei confronti del generale Roberto, europarlamentare della Lega: per il giudice del Tribunale di Ravenna “ilnon”.era stato denunciato daperché il primo settembre 2023, durante la Festa dell’Unità di Ravenna, aveva detto “È possibile dare del coglione a un generale?”. La Procura ravennate aveva chiesto per l’ex segretario del Pd un decreto penale di condanna da 450 euro di multa peraggravata dal mezzo (oltre che davanti a centinaia di persone, l’intervista era stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Pd): secondo il pm poteva “dirsi provata la penale responsabilità sulla base delle documentazioni audio-video” acquisite dalla Digos. Il giudice per le indagini preliminari Corrado Schiaretti, dopo una disamina giuridico-grammaticale, ha invece concluso che la richiesta della Procura non può “essere accolta per innza giuridica e prima ancora linguistica”.