Bastoni in dubbio contro l'Arsenal (e Napoli?). Fasciatura al polpaccio

A poche ore dal match di Champions League tra Inter e Arsenal, Simone Inzaghi in conferenza stampa ha espresso dubbi sulla partecipazione del difensore Alessandro. L’ANNUNCIO – Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna, ha confermato la presenza di Alessandrodurante l’allenamento mattutino, prendendo parte però solo a una parte del lavoro: «Seè al 100%, congioca. Oggi non era al 100%, anche se è un ragazzo di grande disponibilità. Era un po’ affaticato, ma mi ha detto che ci sarebbe e devo valutare. A Empoli era riuscito a spendere il giusto, domenica è uscito coi crampi. Oggi ha fatto un allenamento leggero, stasera valuteremo i dati e decideremo se sarà in grado di partire». Durante l’allenamento, infatti, il difensore italiano ha lavorato con una vistosaaldopo il problema accusatoil Venezia.