Assolavoro | per Natale oltre 40 mila opportunità di impiego in arrivo

Roma, 5 novembre 2024 – Promoter, animatori di villaggi vacanze, addetti al confezionamento di regali. Ma anche magazzinieri, mulettisti e addetti al picking, lavapiatti, aiuto cuochi e camerieri: dalle elaborazioni dell’OsservatorioDatalab emerge che per il2024 saranno più di 40leofferte dalle Agenzie per il lavoro. Nella top ten delle macrocategorie professionali più gettonate per il, quest'anno cresce la domanda anche per profili legati al turismo e agli eventi:ai “Babbo” e agli animatori dei villaggi, infatti, serviranno fundraiser per le raccolte fondi e, per i più piccoli, tate e baby sitter. Per quanto riguarda il personale del Food&Beverage e della produzione agroindustriale si cercano aiuto panettieri e pasticceri industriali.