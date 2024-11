Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, tocca al super perito: analizzerà mail e chat degli indagati

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 5 novembre 2024 – Il “regista” dipotrebbe aver lasciato le proprie tracce nei labirinti della rete informatica. Ne è convinta la procura di Pesaro che, proprio per cercare la testa pensante del sistema, colui che ha ideato l’utilizzo delle due associazioni per affidargli lavori a getto continuo, questa mattina alle 12 incaricherà Gianfranco Del Prete, consulente tecnico della procura, per recuperare e analizzare il contenuto dei dispositivi dei cinque. La procura cerca il “mediano di mischia” che, nel rugby, è quello che prende le decisioni, collega il gioco tra la mischia e i tre quarti (quelli che corrono) ed effettua i passaggi chiave. Ed è anche, di corporatura, quello che fisicamente è meno massiccio. Trovato il mediano, la procura spera di individuare anche gli altri ruoli, compreso l’allenatore.