Dilei.it - Adriana Volpe e Diaco, i retroscena della lite: la telefonata rabbiosa, il silenzio Rai e il blocco

Continua a far chiacchierare latrae Pierluigi. Perché, a quanto pare, c’è stata una vera e propriatra i due che fino a pochi giorni prima dell’intervistaconduttrice a Verissimo filavano d’amore e d’accordo in tv, a BellaMa’ su Rai2. Ma quell’ospitata nel salotto di Silvia Toffanin, insieme a Giancarlo Magalli, non è proprio piaciuta a, che ha interrotto sue due piedi la collaborazione con la. Tutti i dettaglitrae PierluigiStando ad una ricostruzione realizzata da Fanpage, Pierluigisognava di riappacificare nel suo BellaMa’e Giancarlo Magalli, che si sono riavvicinati dopo una lunga battaglia in tribunale durata svariati anni. “A giudicare da quanto ci ha rivelato una fonte, l’incontro si sarebbe dovuto concludere con Giancarlo Magalli che lasciava lo studio eche si cambiava d’abito e faceva un balletto”, si legge sul portale.