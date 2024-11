Milanotoday.it - Una guida di Milano per esplorarla in tutti i sensi

Leggi tutto su Milanotoday.it

Giovedì 7 novembre alle 18.30, presso lo Spazio Tenca (via Tenca 7), Marco Dell’Acqua presenta - con Silvia Calvi -, IN!, laper, per chi conosce già la storia di, per chi la ignora, per chi vorrà passeggiare seguendo gli itinerari e i luoghi consigliati.