Tennis, Tc Prato e Tc Bisenzio fanno festa

, 4 novembre 2024 - Quinta giornata del campionato di serie A difavorevole alle squadre pratesi. Il Tcfemminile fa poker e supera 3-1 ilBeinasco in casa mentre il Tcespugna il campo del Ct Scaligero per 4-2. La formazione femminile del Tcconquista tre punti pesanti contro ilBeinasco, nella quinta giornata della serie A2 girone 2, grazie alle vittorie in singolare. La capitana Claudia Romoli conferma in singolare le giocatrici che avevano giocato in Puglia. Tatiana Pieri al termine di un match non facile batte la straniera Reka Luca Jani per 7-5, 6-1, poi Beatrice Ricci prevale su Anastasiya Grymalska per 6-0, 6-4 e chiude i giochi Viola Turini su Maria Canavese vincendo il suo match per 63 61.