Telecronisti Paolini-Sabalenka Wta Finals 2024 | chi commenta su Sky e Supertennis

Tutto pronto a Riyadh per il match tra Jasminee Aryna, valevole per la fase a gironi delle Wta. Dopo il successo all’esordio con Rybakina, l’azzurra cerca l’impresa contro la bielorussa che è in lotta con Iga Swiatek per chiudere la stagione al numero uno del mondo. Sicuramente la vittoria nella prima partita avrà dato carica e fiducia alla giocatrice toscana, decisa a chiudere con il botto unche l’ha vista indiscussa protagonista e capace di scrivere pagine di storia del tennis italiano. La telecronaca della partita sarà affidata su Sky Sport Uno (canale 201) a Luca Boschetto e Laura Golarsa, mentre su(canale 64 del digitale terrestre) la sfida saràta da Lorenzo Fares. Sportface.it vi racconterà la partita in tempo reale con aggiornamenti, highlights, dichiarazioni e tanto altro ancora.