Sport invernali, il 2024 è l'anno dei comeback. Lindsey Vonn e Petter Northug si aggiungeranno alla lista?

Negli, ilè a tutti gli effetti “dei”. Svariati atleti blasonati, che avevano posto finepropria carriera agonistica, hanno deciso di ritornare in azione. Per la verità, alcuni di loro avevano messo in conto di riprendere il discorso interrotto, pronunciando un “addio” che sapeva tanto di “arrivederci”. Il rientro di Lucas Pinheiro Braathen era, francamente, telefonato. Soprattutto per una banale questione anagrafica (parliamo di un classe 2000). La pausa di una stagione si è de facto rivelata un anno sabbatico, atto a organizzare un proprio team privato e a regolarizzare la propria posizione come brasiliano, nazione d’origine della madre. La “riapparizione” di Therese Johaug non era scontata, ma neppure impossibile.