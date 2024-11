Liberoquotidiano.it - "Solo cu***", "Gioco di mer***". L'Eredità, esplode la rivolta "sovranista": bufera su Rai 1

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Seconda puntata per L'di Marco Liorni, ildella parole e della mitologica ghigliottina, tornato ad occupare il suo spazio su Rai 1 dopo che è calato il sipario su Reazione a Catena, l'altro inossidabile game-show della rete ammiraglia di Viale Mazzini che era condotto da Pino Insegno. Per L', un programma da sempre amatissimo dal pubblico, un ritorno col super-botto: la puntata di ieri, domenica 3 novembre, ha infatti raccolto davanti alla televisione 4.041.000 telespettatori, pari al 22,8 per cento. Cifre sensazionali che fanno esultare la Rai e soprattutto Liorni, il quale è una garanzia quando si tratta di questo format. Ma in questa nuova edizione de L', neldei "Paroloni", sono tornati anche i "Paroloni" stranieri. Insomma, tra le parole da associare a una definizione ecco apparire anche quelle di altre lingue. Non è la prima volta che L'presenta questa variazione sul tema.