Ilnapolista.it - Se chiami la piattaforma anti-pirateria della Serie A, risponde lo studio Previti (Ziliani)

SelaA,lo) Paolosul Fatto quotidiano racconta cosa si cela dietro “SP Tech”, la start up che gestisce per conto di Lega e Dazn la“Piracy Shield”. Ecco cosa scrive: Capisci che c’è qualcosa che non va quando vai in cerca di indirizzo e numero di telefono. Digiti il nome “SP Tech”, la start up che gestisce per conto di Lega e Dazn la“Piracy Shield”, quella che due settimane fa commise il disastro epocale del blocco di Google Drive (in Italia gestisce il 70% del traffico di Google), e ti compaiono un indirizzo di Roma (via Cicerone 60) e un numero di Milano (prefisso 02). Se poi componi il numero, senti una voce gentilere: “: desidera?”.