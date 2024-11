Linkiesta.it - Per ordinare una Napoletana serve un vocabolario?

La scena si svolge su un bel lungomare, in un locale non certo elegante ma pulito, curato, di quelli dove si mangia bene senza spendere un patrimonio. Gli avventori seduti ai tavolini non si stanno però godendo il loro buon cibo, e nemmeno il suggestivo panorama: sono concentrati a seguire una discussione accesa che contrappone in una sorta di stallo alla messicana il pizzaiolo, un cameriere e una cliente. Oggetto del contendere, una pizza. Rossa l’aveva chiesta la signora, con i frutti di mare. E ad arrivare è stata una pizza senza mozzarella guarnita con cozze, vongole e anelli di calamaro. Ma lei voleva una Margherita completa di mozzarella, oltre ai sunnominati molluschi. Alla fine, ovviamente, la cliente è stata accontentata, e la pizza è stata cambiata.