Olio, l'eccellenza del "Gremigno". Le regole per la frangitura in purezza

Un’ottima annata. Sia in termini di qualità che di quantità. Infatti la produzione di olive in tuta la Toscana torna far sorridere i produttori dopo due annate sconfortanti. Specie quella del 2023. E buona annata anche in Valdera e sulle nostre colline dove l’è un motore del comparto agricolo anche grazie ad alcuni segmenti d’eccellenza. Per questo diamo uno sguardo particolare al territorio di Fauglia che è arricchito dalla tradizionale e preziosa presenza dell’olivo e della vite. Per quanto riguarda l’olivo, tra le diverse varietà, ve ne è una che porta il nome proprio del Comune: ildi Fauglia, ad indicare un legame forte e antico tra Fauglia e l’attività agricola. L’origine della specie è stata segnalata proprio nelle zone di Lari e Fauglia e, da lì, si è diffusa soprattutto a sud della provincia di Pisa.