Lanazione.it - 'Notte mostruosa', un successo con 700 persone al Castello San Giorgio

La Spezia, 4 novembre 2024 – Sfiorate le 700 presenze alSanper la tradizionale '' del 31 ottobre, che vede rinnovarsi ogni anno per attività, laboratori e spettacoli. Con oltre diciannove attività, truccabimbi, spettacoli e laboratori ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico, nella scenografica location delSan'travestito' in occasione del 31 ottobre, hanno partecipato allapiù scherzosa dell’anno centinaia di, bambini e famiglie. Il progetto, a cura di Donatella Alessi, ha trovato quest’anno la collaborazione non solo del Museo civico Etnografico Podenzana ma anche del Sistema bibliotecario urbano, nell’ottica di una sinergia sempre più importante di tutto il Servizio culturale del Comune della Spezia. I laboratori più gettonati sono stati quelli dei truccatori e dei laboratori creativi per realizzare grifoni, mandragole, gargoyle, un mosaico con teschio, gioielli apotropaici con rune celtiche, pozioni magiche, unpieno di mostri, un libro mostruoso e zannuto, la testa del drago, un lupo mannaro tascabile, il ricettario dei maghi.