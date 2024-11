Non fare così Affari Tuoi finale amaro | nonna Adriana in lacrime e De Martino la consola

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Momenti di grande commozione ieri sera adquando, che accompagnava il nipote Matteo concorrente per la regione Liguria, è scoppiata a piangere a fine puntata. Tantissimi i commenti sociale ed anche Stefano De, alla fine, è intervenuto. Con il conduttore al timone la trasmissione sta ritoccando record su record. La certezza degli ascolti Rai è infatti arrivata ancora una volta nell’access prime time. >> “Squalifica immediata”. Beccato nella notte al Grande Fratello e subito il caso è scoppiato: “Troppo grave per perdonarlo” Dominato nuovamente da Stefano De, che ha totalizzato 5 milioni e 494mila spettatori toccando uno share da sogno del 27%. Vittoria per distacco nei confronti dei diretti concorrenti.