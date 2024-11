.com - Meta Quest 3 512GB scontato di 150€ e altri prodotti scontati al miglior prezzo

Leggi tutto su .com

Il visore, progettato per un’esperienza di realtà mista avanzata, è attualmente in sconto del 21%.a promozione offre un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo di realtà virtuale (VR) e aumentata (AR) con ampio spazio di archiviazione, ideale per giochi e app immersive. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. realme 12 Plus 5Gdel 18%3 da 512 GB in offerta con sconto del 21% Acquista su Amazon Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanottedell’11%: 679€ invece di 759€ Acquista su Amazon Google Pixel 8 Pro – Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua – Nero ossidiana, 128GBdel 43%: 629€ invece di 1.