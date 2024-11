Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.18 Quest’oggientrerà in campo senza nulla da perdere: in caso di sconfitta l’azzurra avrebbe ancora una grande possibilità di strappare il pass per le semifinali nella sfida con Zheng di mercoledì. 16.15 Nella giornata di ieriè tornata in campo per l’incontro di doppio. Anche in quel girone l’azzurra, insieme a Sara Errani, è uscita vittoriosa (1-6, 6-1, 10-4 contro Dolehide/Krawczyk). 16.12torna in campo a Riad (Arabia Saudita) per il secondo incontro di queste WTA. Nella giornata di sabato l’azzurra ha rotto il ghiaccio con una convincente vittoria ai danni di Elena Rybakina (7-6, 6-4). 16.09 Zheng batte Rybakina 7-6, 3-6, 6-1 e conquista il primo successo delle proprie WTA. Traentreranno in campo Jasmineed Aryna. 15.30 Elena Rybakina, dopo aver perso il primo set al tie-break, ha conquistato il secondo per 6-3 forzando il match con Qinwen Zheng al terzo e decisivo parziale.