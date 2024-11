Ilgiorno.it - L'esperimento sociale di Filippo Pinò: otto giorni chiuso in casa, solo con l'AI

Corsico (Milano), 4 novembre 2024 -in, completamente isolato: niente visite né contatti diretti, nessuna telefonata concessa. L'unica cosa cheavrà a disposizione sarà l'Intelligenza Artificiale. Unche ha l'obiettivo di rispondere a due domande: “Cosa può fare e cosa si può fare con l'AI? I tools mi aiuteranno a sviluppare progetti e obiettivi, personali e professionali, o saranno, al contrario, un ostacolo? Fino a dove può arrivare l'uso della AI nella vita quotidiana?”, si domanda, 44 anni, nato e cresciuto a Corsico, con un passato di studi e professioni diverse, fino a intraprendere il percorso nel settore vendite e specializzarsi in formazione, training e coaching, sempre nel campo vendite. "Ho iniziato a esplorare le caratteristiche e le potenzialità dell'AI. Ho seguito diversi corsi – continua– appassionandomi dell'argomento e ideando il progetto 'AI and I', Artificial Intelligence e io”.