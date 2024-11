Quotidiano.net - Le accuse alla sorella di Giuli : "Pagata dalla Camera, lavora per FdI". Lei: mi assento per curare mio figlio

Chi ha visto la puntata, ieri notte, avrà forse le idee più chiare. Ma l’inchiesta di Report su Antonella(foto), ufficio stampa della, giornalista come il fratello Alessandro ora diventato ministro della Cultura, rischia di passarestoria come un caso da manuale di azione-reazione. Un preannuncio di scoop cui corrisponde una risposta preventiva per negare (o depotenziare) ogni addebito. Oggi il verdetto dello share. Report contesta che la giornalista 44enne, "assunta per chiamata diretta presso l’ufficio Stampa della, come altri colleghi di altri partiti" – con uno stipendio lordo di 120mila euro l’anno – continuerebbe in realtà "a occuparsi di comunicazione in favore di Fratelli d’Italia e in particolare di Arianna Meloni". Circostanza – questa – "espressamente vietata dal suo contratto".