La Talpa: Diletta Leotta spoilera prove e svela chi non può partecipare

Manca sempre meno al ritorno de La, fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni, hato qualche prova fra cui una che celebra Agatha Christie e il libro Trappola Per Topi. “Amo molto i gialli soprattutto quelli classici alla Agatha Christie. A un certo punto infatti faremo anche un omaggio alla sua Trappola Per Topi“. Ovviamente ci saranno anche molteestreme. “Lì penso sempre: ‘per fortuna che sono la conduttrice!’. Sono una persona sportiva, se mi invitate a una gara di nuoto o di corsa mi butto volentieri. Ma qui siamo dalle parti degli sport estremi. Non voglio fare spoiler ma vi dico che non sarannofacili per chi soffre di vertigini. O di claustrofobia. O non è super allenato fisicamente. O non sopporta il freddo e il caldo estremi. I concorrenti dovranno superare tutte le difficoltà immaginabili. E non solo“.